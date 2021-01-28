РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 янв. Жители Королева в феврале смогут забрать из библиотек списанные книги бесплатно в рамках акции «Книги в добрые руки», сообщается на странице централизованной библиотечной системы города в Instagram.

В феврале библиотеки Королева предоставят горожанам возможность пополнить домашние библиотеки литературой, списанной из фондов библиотек.

«Акция «Книги в добрые руки» пройдет с 1 по 28 февраля и предоставит книголюбам возможность бесплатно выбрать заинтересовавшие их книги», - говорится в сообщении.

Библиотекари отобрали экземпляры в хорошем состоянии и предлагают всем желающим забрать списанные издания. Это, в основном, произведения отечественной и зарубежной литературы, научно-популярные и научно-технические издания, а также периодика разных лет. Со списками книг по всем библиотекам-филиалам, предназначенными для акции, можно будет ознакомиться на сайте МБУК ЦБС.

Во всех библиотеках города будут выделены специальные стеллажи для проведения акции, и каждый желающий сможет взять домой приглянувшуюся книгу или журнал не более пяти экземпляров или не более одного подписного издания в одни руки.