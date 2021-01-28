Как работает онлайн‑сервис для поиска хозяев бездомным животным «Хвосты и лапки»

Выберите населенный пункт в Московском регионе, чтобы персонифицировать настройки сайта (погода, новости)

МоскваПодмосковье

Б

Балашиха (г.о.)Бронницы (г.о.)Богородский городской округ

В

Воскресенск (г.о)Волоколамский городской округ

Д

Дзержинский (г.о.)Домодедово (г.о.)Дмитровский городской округДубна (г.о.)Долгопрудный (г.о.)

Е

Егорьевск (г.о.)

Ж

Жуковский (г.о.)

З

Зарайск (г.о.)

И

Истра (г.о.)Ивантеевка (г.о.)

К

Коломна (г.о.)Краснознаменск (г.о.)Клин (г.о.)Красноармейск (г.о.)Королев (г.о.)Котельники (г.о.)Кашира (г.о.)Красногорск (г.о.)

Л

Лобня (г.о.)Ленинский городской округЛюберцы (г.о.)Лотошино (г.о.)Луховицы (г.о.)Лосино-Петровский (г.о.)Лыткарино (г.о.)

М

Можайский городской округМытищи (г.о.)Москва

Н

Наро-Фоминский городской округ

О

Орехово-Зуевский городской округОдинцовский городской округ

П

ПодмосковьеПавловский Посад (г.о.)Подольск (г.о.)Пущино (г.о.)Пушкинский городской округПротвино (г.о.)

Р

Рошаль (г.о.)Реутов (г.о.)Рузский городской округРаменский городской округ

С

Ступино (г.о.)Серпухов (г.о.)Солнечногорск (г.о.)Серебряные Пруды (г.о.)Сергиево-Посадский городской округ

Т

Талдомский городской округ

Ф

Фрязино (г.о.)

Х

Химки (г.о.)

Ч

Черноголовка (г.о.)Чехов (г.о.)

Ш

Шаховская (г.о.)Шатура (г.о.)

Щ

Щелково (г.о.)

Э

Электросталь (г.о.)Электрогорск (г.о.)
+4˚C
      
ВходРегистрация
Следи за жизнью
Москвы и Подмосковья
ВходРегистрация
НовостиАкцентыИсторииЛюдиШпаргалкиИнтерактивФотоВидеоИнфографикаОпросыТемыПодкастыСторизСообщить новость
Спецпроекты
Все о коронавирусеЗима в ПодмосковьеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеГолосование по Конституции РФПресс-Центр
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
ПодкастыСторизФотоВидеоИнфографикаОпросыТемы
Городские порталы
В ПодольскеВ КоролёвеВ ЛюберцахВ БалашихеВ МытищахВ ЖуковскомВ ДомодедовоВ КрасногорскеВ Сергиевом ПосадеВ РеутовеВ ЩелковеВ КлинуВ КоломнеВ СолнечногорскеВ Серпухове
Спецпроекты
Все о коронавирусеЗима в ПодмосковьеЛица ПобедыМосковские центральные диаметрыПуть-дорогаКорзинкаЛето в ПодмосковьеГолосование по Конституции РФПресс-Центр

Поиск

  1. Шпаргалки
  2. Как работает онлайн‑сервис для поиска хозяев бездомным животным «Хвосты и лапки»
Шпаргалки

Как работает онлайн‑сервис для поиска хозяев бездомным животным «Хвосты и лапки»

Кто может загрузить анкету животного, нуждающегося в помощи, и как приютить питомца, читайте в материале РИАМО.
© Павлово-Посадское Информагентство,   Алексей Андросенко
1

Как устроен сервис

© РИАМО,   Николай Корешков

Помочь беспризорным животным можно, взяв одного из них из приюта к себе домой. Сделать это получится с помощью нового онлайн-сервиса по поиску бездомных кошек и собак, который устроен по принципу сайта знакомств.

Проект «Двери не закрываются» организован Департаментом транспорта Москвы совместно с компаниями «МаксимаТелеком», «Квант» и PetsVillage. Его главная цель – помощь бездомным животным.

В рамках проекта запущена онлайн-платформа «Хвосты и лапки», где помогают встретиться обездоленным собакам и кошкам с их будущими хозяевами.

Сейчас на сайте представлены анкеты подопечных из 13 московских и подмосковных приютов. Загрузить информацию о животном, которому нужна помощь, могут и сами пользователи.

Также на платформе есть вся необходимая информация и советы по содержанию и лечению новых питомцев.

Агрессивные бездомные животные: куда обращаться в Москве и Подмосковье>>

2

Как загрузить анкету

© сайт мэра Москвы,   Ю. Иванко

Чтобы загрузить анкету, нужно авторизоваться на сайте. Далее в объявлении необходимо выбрать вид животного, которое ищет дом, – это может быть собака или кошка. Там же получится указать его кличку, породу, пол и примерный возраст, если вы знаете эту информацию.

В окне «Описание» можно указать особые приметы животного, его окрас шерсти и дополнительную информацию, в том числе привито ли оно, стерилизовано или чипировано.

Последнее окно отведено под фотографии бездомного животного.

Как безопасно перевезти животное в самолете>>

3

Как приютить питомца

© Воскресенское Информагентство,   Владислав Башкиров

Познакомиться с питомцами из приютов можно в разделе «Ищут дом».

Для удобства поиска работают специальные фильтры. В этом разделе есть возможность выбрать, кого именно вы ищите – кошку или собаку. Также здесь есть фильтры по полу, возрасту и состоянию животного.

Понравившегося питомца можно добавить в «Избранное» или сразу забрать, нажав на соответствующую кнопку в конце анкеты. В таком случае откроется специальная форма, где нужно указать ваше имя, телефон и электронную почту. Также здесь можно оставить сообщение приюту, в котором находится животное, или разместившему объявление.

Лесное братство: как бездомным животным помогают выжить в Подмосковье>>

4

Чем еще можно помочь

© РИАМО,   Николай Корешков

На сайте проекта «Хвосты и лапки» также можно сделать финансовое пожертвование фондам или приютам, участвующим в программе. Для этого необходимо зайти в раздел «Как помочь» и нажать на кнопку «Помочь» – вас перенаправят на страницу фонда помощи домашним животным Fundvet.city, который сотрудничает с крупнейшим приютом PetsVillage.

Там также есть возможноать оформить опекунство над одним или несколькими подопечными фонда и подписаться на регулярные пожертвования.

«Мы не убиваем собак»: как проходит отлов бездомных животных в Подмосковье>>

Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"

ЖивотныеБездомные
Оцените этот материал:

Комментарии

Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии

Следующий материал

Актуальное

На главной

Показать ещё