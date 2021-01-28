Как работает онлайн‑сервис для поиска хозяев бездомным животным «Хвосты и лапки»

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Помочь беспризорным животным можно, взяв одного из них из приюта к себе домой. Сделать это получится с помощью нового онлайн-сервиса по поиску бездомных кошек и собак, который устроен по принципу сайта знакомств.

Проект «Двери не закрываются» организован Департаментом транспорта Москвы совместно с компаниями «МаксимаТелеком», «Квант» и PetsVillage. Его главная цель – помощь бездомным животным.

В рамках проекта запущена онлайн-платформа «Хвосты и лапки», где помогают встретиться обездоленным собакам и кошкам с их будущими хозяевами.

Сейчас на сайте представлены анкеты подопечных из 13 московских и подмосковных приютов. Загрузить информацию о животном, которому нужна помощь, могут и сами пользователи.

Также на платформе есть вся необходимая информация и советы по содержанию и лечению новых питомцев.

Агрессивные бездомные животные: куда обращаться в Москве и Подмосковье>>