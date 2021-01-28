Как работает онлайн‑сервис для поиска хозяев бездомным животным «Хвосты и лапки»

Как устроен сервис
Помочь беспризорным животным можно, взяв одного из них из приюта к себе домой. Сделать это получится с помощью нового онлайн-сервиса по поиску бездомных кошек и собак, который устроен по принципу сайта знакомств.
Проект «Двери не закрываются» организован Департаментом транспорта Москвы совместно с компаниями «МаксимаТелеком», «Квант» и PetsVillage. Его главная цель – помощь бездомным животным.
В рамках проекта запущена онлайн-платформа «Хвосты и лапки», где помогают встретиться обездоленным собакам и кошкам с их будущими хозяевами.
Сейчас на сайте представлены анкеты подопечных из 13 московских и подмосковных приютов. Загрузить информацию о животном, которому нужна помощь, могут и сами пользователи.
Также на платформе есть вся необходимая информация и советы по содержанию и лечению новых питомцев.
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Как загрузить анкету
Чтобы загрузить анкету, нужно авторизоваться на сайте. Далее в объявлении необходимо выбрать вид животного, которое ищет дом, – это может быть собака или кошка. Там же получится указать его кличку, породу, пол и примерный возраст, если вы знаете эту информацию.
В окне «Описание» можно указать особые приметы животного, его окрас шерсти и дополнительную информацию, в том числе привито ли оно, стерилизовано или чипировано.
Последнее окно отведено под фотографии бездомного животного.
Как приютить питомца
Познакомиться с питомцами из приютов можно в разделе «Ищут дом».
Для удобства поиска работают специальные фильтры. В этом разделе есть возможность выбрать, кого именно вы ищите – кошку или собаку. Также здесь есть фильтры по полу, возрасту и состоянию животного.
Понравившегося питомца можно добавить в «Избранное» или сразу забрать, нажав на соответствующую кнопку в конце анкеты. В таком случае откроется специальная форма, где нужно указать ваше имя, телефон и электронную почту. Также здесь можно оставить сообщение приюту, в котором находится животное, или разместившему объявление.
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Чем еще можно помочь
На сайте проекта «Хвосты и лапки» также можно сделать финансовое пожертвование фондам или приютам, участвующим в программе. Для этого необходимо зайти в раздел «Как помочь» и нажать на кнопку «Помочь» – вас перенаправят на страницу фонда помощи домашним животным Fundvet.city, который сотрудничает с крупнейшим приютом PetsVillage.
Там также есть возможноать оформить опекунство над одним или несколькими подопечными фонда и подписаться на регулярные пожертвования.
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