РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 28 янв. Пенсионеров из подмосковного Дзержинского глава округа Людмила Иванова пригласила поучаствовать в проекте «Активное долголетие».

«Возобновил работу проект «Активное долголетие». Правда, пока только на свежем воздухе. Присоединяйтесь к программе губернатора «Активное долголетие». Это часть национального проекта «Демография», - написала Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что участниками проекта являются пожилые люди. Но, по словам Ивановой, их сложно назвать бабушками и дедушками. Они активны, инициативны и в своем желании развиваться, заниматься спортом, творчеством, учиться новому порой заинтересованней, чем молодежь.

О ближайших мероприятиях можно узнать по телефонам: 8(495) 551-42-81- КЦСОР «Люберецкий» и 8(495) 551-16-77 - управление социальной защиты населения.