РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. В подмосковном Подольске юнармейцы помогли очистить от снега территорию детского сада и двор в частном доме ветерана, сообщается в группе «Юнармия | Г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Юнармейцы городского округа Подольск приняли участие в акции «Снежный десант». Они помогли очистить в детском садике подходы к качелям и другим крупным архитектурным формам», - говорится в сообщении.

Также юные патриоты в поселке Дубровицы помогли ветерану труда отчистить от льда подход к дому и придомовую территорию.