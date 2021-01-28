РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. В подмосковных Котельниках планируют расселить в I квартале 2021 года из ветхого жилья в микрорайоне Ковровый почти 200 семей, сообщил глава горокруга Сергей Жигалкин.

«196 семей из микрорайона Ковровый получат новые квартиры. Вместе пришли оценить качество и комфорт квартир, куда они смогут переехать уже в текущем квартале. Остались довольны - квартиры очень светлые и уютные», - написал Жигалкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что на встрече задали много вопросов касаемо площади квартир. По словам Жигалкина, площадь квартир переселяемым жителям предоставят в зависимости от того, сколько комнат в старой квартире, и какую площадь жилого помещения они занимают в старом жилом фонде. В любом случае предоставляемая жилая площадь будет не менее занимаемой.

Очередникам жилые помещения будут предоставлять по нормам - не менее 14 квадратных метров на каждого члена семьи, признанного нуждающимся в улучшении жилищных условий.

«Большим плюсом является то, что переезд будет осуществляться с помощью застройщика», - заключил Жигалкин.