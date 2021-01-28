РИАМО (ЛЮБЕРЦ) - 28 янв. Сторонники партии «Единая Россия» провели экскурсию на предприятии «Кухонный двор» для учащихся Кадетской школы Люберец, приуроченную к Международному дню образования, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого местного отделения партии.

Мероприятие прошло в рамках акции «Мой выбор» при участии исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Владимира Беловодского и членов Общественной палаты городского округа Люберцы. Экскурсию провела проект-менеджер предприятия Татьяна Лутковская.

«Цель акции – помочь выпускникам определиться с выбором будущей профессии, показать возможности для самореализации в нашем муниципалитете. Мы посетили производство фабрики «Кухонный двор», у каждого из участников экскурсии была возможность ознакомиться с особенностями деятельности предприятия, увидеть новое оборудование», - сказал Беловодский.

По словам председателя комиссии Общественной палаты по социальной политике, духовно- нравственному воспитанию, взаимодействию с НКО и благотворительности Елены Канчели, ребята пообщались с представителем кадровой службы и узнали об имеющихся вакансиях и требованиях, предъявляемых к сотрудникам, а также о наличии различных форм социальной поддержки.

«Компания «Кухонный двор» успешно работает в своем сегменте 25 лет. Она выпускает порядка 1,2 тысячи кухонных гарнитуров в месяц, у нее более 40 салонов мебели в Москве и Московской области, более 70 салонов по регионам России. На предприятии трудятся около 700 специалистов. На фабрике внедрена система адаптации и наставничества, есть широкие возможности для профессионального развития и карьерного роста в компании. Рассматриваются кандидаты и без опыта работы, за стажером закрепляется наставник», – пояснила Лутковская.

Ученики Кадетской школы поблагодарили ее за информативную полезную экскурсию. Сторонники партии «Единая Россия» и члены Общественной палаты Люберец планируют регулярного проводить профориентационные экскурсий для старшеклассников.