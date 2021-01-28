РИАМО - 28 янв. В Telegram появилась функция переноса переписки из других мессенджеров, в том числе из WhatsApp, данное обновление доступно пользователям iOS, сообщает kp.ru.

«В Telegram можно перенести историю переписки из других приложений - например из WhatsApp, Line или KakaoTalk», - говорится в сообщении.

Кроме того, с помощью данного обновления пользователи получат возможность полностью удалять созданные группы для всех участников, а еще секретные чаты из списка чатов и историю звонков.

Пользователи мессенджера Telegram также получат возможность регулировать громкость в голосовых чатах для некоторых участников. Самые активные голосовые чаты в приложении будут группироваться вверху вкладки со звонками.