РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 янв. Огнеборцы подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в хозяйственной постройке, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 27 января в 19:55 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Подольск. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 20:56», - говорится в сообщении.

В тушении принимали участие три единицы техники и девять человек.