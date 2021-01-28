РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 янв. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий не выявил нарушений в организации школьного питания в лицее №15 горокруга, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В четверг Ружицкий вместе с родителями учеников в рамках проекта «Родительский контроль» проверил качество питания в лицее №15.

«В данном лицее бесплатные завтраки едят порядка 405 школьников. Мы периодически проверяем качество школьного питания. В каждой школе у нас проводится «Родительский контроль». От питания зависит здоровье детей, и в лицее оно качественное», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в столовой трудятся квалифицированные сотрудники. Они готовят еду по разработанным стандартам с соблюдением мер безопасности.

«Не всем детям нравится каша, но, помимо нее, подают омлет, запеканки и другую еду. Питание разнообразное», - заключил Ружицкий.

Всего в Люберцах бесплатные завтраки получают порядка 17 тысяч школьников.