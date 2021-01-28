РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 янв. Выездная вакцинация от коронавируса стартовала на предприятиях Балашихи, одними из первых защититься от Covid-19, не покидая рабочих мест, смогли сотрудники авиационной корпорации «Рубин», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В Балашихе уже сформированы мобильные бригады, работает ФАП для выезда на территории промышленных предприятий и других организаций округа.

«Мы только начали эту работу и составили график выездов на месяц. Все обговорено с руководителями компаний. Они присылают списки своих сотрудников, и мы составляем листы ожидания, по которым работаем на территориях. Потребность в этом есть: к нам постоянно обращаются», — сказала заместитель главного врача Балашихинской областной больницы по поликлинической работе Александра Гнедина.

Она добавила, что мобильная бригада медицинских работников посетила авиакорпорацию «Рубин» 27 января.

С начала работы выездных бригад на предприятиях Балашихи вакцинировали от коронавируса около 100 человек.

По-прежнему защититься от нового вируса можно и в семи стационарных прививочных пунктах Балашихи. Они расположены в поликлиниках №№ 1, 2, 3, 5, 6, 11 и 14. Еще два места для вакцинации оборудовали в торговых центрах «Светофор» и «Новоизмайловский».

Вакцинация от коронавируса стартовала в Балашихе в декабре. По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина она получила статус массовой 18 января. На сегодняшний день в город поступило 8870 вакцин. Дважды ввели препарат 1200 человек. Еще 5074 жителя Балашихи прошли первый этап вакцинации.

Текстовая трансляция

28 ЯНВАРЯ

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