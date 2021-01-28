РИАМО - 28 янв. Полицейские задержали четверых ранее неоднократно судимых жителей Северо-Кавказского федерального округа, их подозревают в совершении серии грабежей в Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленники в течение двух недель совершали хищения алкогольной продукции из одного и того же магазина, расположенного в деревне Мотяково. Правонарушители заходили в торговую точку, складывали в корзины бутылки со спиртным и, не оплатив товар, проносили его мимо касс», - сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Затем злоумышленники уезжали с места преступления на такси. Всего похищено 68 единиц алкоголя на общую сумму примерно в 100 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовные дела.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемых в совершении преступления, после чего задержали их в такси, на котором они передвигались», – добавила Петрова.