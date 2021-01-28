РИАМО - 28 янв. Медицинские работники Москвы, которые борются с коронавирусом, получили более 5 тысяч бейджей со своей фотографией в рамках волонтерского проекта «Добрые бейджи», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы все видим, как Москва сплотилась за время пандемии: появилось большое количество неравнодушных людей и волонтерских акций. Я думаю, очень важно сохранять такое настроение, и проект «Добрые бейджи» — хороший пример подобной беспрерывной деятельности», — сказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Она уточнила, что проект был запущен весной прошлого года и пока она продолжает действовать.

«Добрый бейджи» - это волонтерский проект, призванный показать лица врачей, которые скрыты за масками во время работы в красной зоне больниц.

Волонтеры-фотографы работают в чистой зоне во время пересменки врачей. Бейджики отличаются по цветам. Бейджи с красным цветом носят врачи, с синим - медперсонал, а с зеленым ходят санитары.