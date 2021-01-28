РИАМО - 28 янв. Участником льготной программы «Объект образования за рубль», где ставка за квадратный метр арендуемого помещения составляет один рубль в год, стал частный детский сад в Пушкаревом переулке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

На текущий момент по льготной программе арендуют уже 29 зданий.

«По 19 из них уже задействована опция льготной ставки. Ежегодная экономия на арендных платежах по таким соглашениям составляет более 191 миллиона рублей», - сказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа «Объект за рубль» действует уже восьмой год. Помещения, в которых возможно участие программы, реализуются по полноценным ставкам в соответствии с рыночной оценкой.

Переход на льготную ставку в размере один рубль за квадратный метр в год возможен только после того, как победитель торгов оформит лицензию на образовательную деятельность, приведет помещение в надлежащий вид и выполнит требования департамента образования по реализации общеобразовательных программ, которые будет подтверждать ежегодно.