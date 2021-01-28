РИАМО - 28 янв. В столице с Бирюлевский линии подземки можно будет пересесть на МЦК, МЦД и БКЛ, на ней расположатся 10 станций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Станция «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро будет связана транспортно-пересадочным узлом с одноименной станцией Московского центрального кольца и станцией «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена», - сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Пересадка появятся и на станции «Остров мечты», с которой пассажиры смогут перейти на станцию «Технопарк» Замоскворецкой линии, на станции «Кленовый бульвар», где будет пересадка на БКЛ. Со станции «Бирюлево» у пассажиров будет возможность пересесть на МЦД-5, станцию Павелецкого направления железной дороги.

Бирюлевская линия метро протянется на более чем 22 километра. На ней будет 10 станций, которые находятся в 7 районах Москвы.

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