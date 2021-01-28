РИАМО - 28 янв. Столкновение грузового и легкового автомобилей произошло утром в четверг на Нижегородской эстакаде, в районе аварии образовалась пробка, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Свободен один левый ряд», - говорится в сообщении.

В районе происшествия движение затруднилось на три километра. Общая загруженность столичных дорог сейчас оценивается в 5 баллов.