РИАМО - 28 янв. На столичных дорогах в четверг ожидают восьмибальные пробки, на движение повлияют дорожные работы и аварии, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Сейчас в городе действует экстренное предупреждение от МЧС. Возможен мокрый снег и гололедица на дорогах.

«Сейчас пробки в городе — 4 балла. На движение серьезно влияют ДТП и дорожные работы», - говорится в сообщении.

Пока движение в центр затруднено на Волоколамском шоссе и Волгоградском проспекте. Нормальное движение наблюдается на проспектах Генерала Дорохова, Вернадского и Звенигородском шоссе.