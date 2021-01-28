РИАМО - 28 янв. Пандемия коронавируса постепенно заканчивается в России, снятие ограничений возможно уже к лету, сообщает URA.RU.
Такое мнение высказал сотрудник центра имени Гамалеи, академик РАН, вирусолог России Феликс Ершов.
«Все указывает на то, что пандемия пошла на спад. Видно начало конца. Думаю, что к лету введенные ограничения удастся снять. Окончательно пандемия окончится, когда 70-80% людей проконтактируют с вирусом. А при таком быстром распространении инфекции контакты имеют практически все», — сказал Ершов.
По его словам, вакцина помогает в победе над болезнью. Уже через несколько месяцев можно будет говорить об эффективности массовой вакцинации.
Всего на сегодняшний день в России выявлено более 3,7 миллиона случаев заражения коронавируса в 85 регионах.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
27 ЯНВАРЯ
- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.
- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.
- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:
- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.
- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.
- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.
- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.
- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.
- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.
- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.
- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.
- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.
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