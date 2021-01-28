РИАМО - 28 янв. В столице начался II Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности, заявку на участие можно подать до 5 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Соревнование будет проходить в течение этого года в онлайн-формате с использованием платформы Zoom. Главная цель конкурса — повышение уровня финансовой грамотности школьников и студентов, развитие их командных и управленческих качеств», - говорится в сообщении.

Принять участие в чемпионате могут ученики 6-11 классов, а также студенты колледжей и вузов. Подать заявку можно на официальном сайте чемпионата.

В прошлом году, в чемпионате приняли участие 13 тысяч школьников и студентов из 15 регионов России.