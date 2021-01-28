РИАМО - 28 янв. В четверг в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, временами будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега, воздух может прогреться до трех градусов тепла, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве облачно, временами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха в столице от 0 до плюс 2 градуса, в Подмосковье от минус 2 до плюс 3», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 736 миллиметров ртутного столба.

За день в Москве и Подмосковье может выпасть до 4-6 миллиметров осадков, что составит до 13% от месячной нормы.