РИАМО - 28 янв. Автомобили реанимационной бригады скорой помощи оснастили портативными лабораторными экспресс-анализаторами, с помощью которых теперь можно сделать анализ крови прямо в машине, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Москве закуплено 70 таких анализаторов. Это позволит проводить полный комплекс обследования в самые короткие сроки.

«Важность этого прибора сложно переоценить, поскольку он необходим для спасения жизни самых тяжелых пациентов, когда счет идет на минуты», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в планы столичных властей входит объединение всех приборов в единую информационную систему, чтобы при возникновении нестандартных клинических ситуаций можно было подключить к постановке диагноза еще одно специалиста.

Портативные лабораторные экспресс-анализаторы небольшие по размеру. Внутрь устанавливается картридж с кровью пациента. Результат можно узнать уже через несколько минут. Также результат анализа можно распечатать.

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