РИАМО – 28 янв. В феврале в столице проведут курс повышения квалификации для сотрудников некоммерческих организаций, на нем можно будет получить дополнительные знания по координации волонтеров и управлению персоналом, говорится в сообщении пресс-службы комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Бесплатный курс проведут в рамках образовательного проекта «НКО Лаб» в сети коворкинг-центров НКО совместно с ресурсным центром «Мосволонтер».

«Курсы повышения квалификации для представителей некоммерческого сектора регулярно проводятся в коворкинг-центрах НКО с прошлого года. Они пользуются популярностью в том числе благодаря удобному дистанционному формату занятий», — сказала заммэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она добавила, что программа стартует 2 февраля.

Занятия будут вести юристы, эксперты-практики, преподаватели вузов. Проходить занятия будут каждую неделю, всего планируют провести восемь вебинаров. Слушателям также дадут задания для самостоятельной работы, практические упражнения.

На курсах еще расскажут о гражданско-правовых отношениях в некоммерческой сфере, особенностях трудового законодательства.

Удостоверение о повышении квалификации получат те слушатели, которые будут регулярно участвовать в занятиях и успешно пройдут аттестацию. Для записи на курс «Управление персоналом и волонтерами в НКО» нужно направить заявку с ФИО, контактным телефоном и названием НКО на почту edu-mdoo@go.mos.ru.

Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Дмитрий Покровский подчеркнул, что те, кто запишется на курс, смогут получить важные знания о волонтерской работе. Участникам расскажут о том, как выстроить работу с добровольцами и сформировать команду волонтеров.

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