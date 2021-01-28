РИАМО - 28 янв. Снегопад прошел минувшей ночью в некоторых районах Москвы и Подмосковья, снежный покров заметно вырос, передают корреспонденты РИАМО.
Так, в столичной Коммунарке продолжает идти снег. Тротуары и проезжая часть покрылись снегом, но дворники уже начали очищать территорию от выпавших осадков. Водители сметают снег со своих автомобилей.
На улице Ясеневая, в районе Орехово-Борисово Южное, снег уже не идет. Однако снежного покрова за ночь стало больше.
В подмосковных Химках снег ночью не прошел. В настоящий момент тротуары и проезжая часть полностью сухие.
Ранее синоптики прогнозировали сильные снегопады в Москве 28-29 января, в эти дни может выпасть до четверти от месячной нормы осадков. В городе ожидается прирост свежевыпавшего снега до 5-10 сантиметров.
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