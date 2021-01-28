РИАМО - 28 янв. Неизвестный сообщил о минировании многоквартирного дома в Люберцах 27 января, из здания было эвакуировано 110 человек, информация оказалась ложной, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 14:07 поступила информация об анонимном сообщении о минировании многоквартирного дома. Эвакуировано 110 человек, из них 32 ребенка», - говорится в сообщении.

В 15:59 после обследования помещений кинологами, наличие взрывоопасных веществ не подтвердилось.