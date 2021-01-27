РИАМО - 27 янв. Уголовное дело о хищении 1 миллиона рублей расследовали в столице, его направили в суд, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Москве.

«Один из злоумышленников, ранее являясь председателем правления одного из коммерческих банков, совместно с неустановленными соучастниками заключил кредитные договоры с организациями, имеющими признаки фиктивности. После чего злоумышленники перечислили со счета банка денежные средства в размере свыше 1 миллиона рублей на счета подконтрольных им организаций и распорядились ими по своему усмотрению», – говорится в сообщении

Уголовное дело возбудили по статье 159 УК РФ «Мошенничество». В феврале прошлого года по подозрению в совершении данного преступления задержали 54-летнего жителя столицы, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Во время расследования дела были также установлены трое соучастников организованной группы, двое из которых находятся под подпиской о невыезде, а один – объявлен в международный розыск. Дело в отношении последнего уже выделили в отдельное производство.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Замоскворецкий районный суд Москвы с целью рассмотрения его по существу.