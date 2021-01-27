РИАМО - 27 янв. Столичные следователи начали проверку информации о том, что пенсионерку обманули телефонные мошенники и пожилая женщина заложила свою квартиру, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова

«По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве организовано проведение доследственной проверки», - сказала Иванова.

Она отметила, что в сюжете шла речь о пенсионерке из Москвы, которая стала жертвой телефонных мошенников. В результате действий злоумышленников она заложила свою квартиру, а еще приобрела большие кредитные обязательства.

«Пожилой женщине предложили «участвовать в бирже», взяв кредиты и переводя средства на виртуальные счета», - пояснила Иванова.

По ее словам, следователи начали проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех фактов. По результатам данной проверки будет принято процессуальное решение.

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