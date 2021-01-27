РИАМО - 27 янв. В прошлом году в связи с пандемией коронавирусной инфекции в Подмосковье количество вызовов скорой помощи выросло на 28%, в это же время 189 тысяч пациентов получили бесплатные лекарства, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел расширенное заседание, на котором обсудили развитие первичной медпомощи при коронавирусе», – говорится в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева отметила, что в связи с ростом вызовов скорой помощи, в регионе закупили 140 скорых, количество бригад увеличилось на 50 в стуки, также их оснастили 697 планшетами для оперативной обработки вывозов.

В связи с ростом количества вызовов неотложки время работы бригад увеличили до 23:00, их количество выросло с 364 до 683, было привлечено 1,22 тысячи единиц транспорта.

По причине возросшей потребности в КТ органов грудной клетки в регионе за 2020 год открыли 42 центра компьютерной томографии, предназначенных для обследования пациентов с коронавирусом, включая пять амбулаторных полного цикла.

Также из-за Covid-19 в Подмосковье развернули лабораторную диагностику. Было открыто 18 лабораторий, в числе которых 11 региональных, шесть частных и одна федеральная. Количество тестов, которые провели за год, составило 5,5 миллиона единиц.

На то, чтобы обеспечить препаратами пациентов, которые заболели коронавирусной инфекций, выделили 989 миллионов рублей, среди которых 49 миллионов рублей выделили из федерального бюджета, а 540 – из регионального.

За время пандемии Covid-19 бесплатными лекарствами на дому были обеспечены свыше 189 тысяч жителей.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.

- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.