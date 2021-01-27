РИАМО - 27 янв. Автобусы маршрута КМ перевезли порядка 600 тысяч пассажиров в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии столичной подземки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участок «оранжевой» линии метрополитена закрыли до 7 февраля, чтобы проложить тоннель будущей Большой кольцевой ветки.

«Альтернативные маршруты в районе закрытого участка Калужско-Рижской линии метро экономят до 20 минут в пути», - говорится в сообщении.

Бесплатный маршрут автобусов КМ работает с высокой нагрузкой.

Добраться до нужного места из районов закрытых станций метро удобнее всего через Бутовскую, Серпуховско-Тимирязевскую и Сокольническую ветки, а еще на наземном пассажирском транспорте.