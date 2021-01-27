РИАМО - 27 янв. Ветеринарные врачи провели 25 открытых уроков в школах и в социальных учреждениях общего развития детей Подмосковья в 2020 году, еще три прошли с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского, такие уроки в Московской области проводятся регулярно.

«Такие занятия имеют большое значение для безопасности и здоровья молодых людей. Ветеринарные специалисты рассказывают, чем грозит контакт с больными животными, какими симптомами охарактеризовано то или иное заболевание, как ведут себя животные, которые несут опасность, и что нужно делать в ситуациях, когда на улице встречаются агрессивные животные», - сказал Воскресенский.

Ветеринарные врачи показывают детям презентации, рассказывают о профессии, о профилактике заразных болезней и проблемах бездомных животных. Специалисты стараются ответить на все вопросы школьников.

Также на ветеринары рассказывают ученикам о правилах содержания домашних животных, в том числе об обязательной вакцинации против бешенства.

Чтобы привлечь молодых людей в профессию, проходят дни открытых дверей. Специалисты с большим стажем работы стараются показать возможным абитуриентам профессию изнутри.