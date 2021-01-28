РИАМО – 28 янв. На части Большого Каменного моста в столице отремонтировали тротуар, теперь по нему могут пройти пешеходы, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по обустройству тротуара на отремонтированной части Большого Каменного моста, в четверг его открыли для пешеходов. Пешеходную зону на противоположной стороне сооружения закрывают на ремонт», — сказал Бирюков.

Он добавил, что было обновлено порядка 80 метров гранитного парапета, установлено 20 опор освещения.

Бирюков отметил, что в пешеходной зоне смонтировали отреставрированное чугунное ограждение. Монтажные работы проводили даже в сильные морозы. Для этого устанавливали шатры, в которых создавали необходимые условия для работы с бетоном.

Заммэра уточнил, что в рамках капитального ремонта моста проводят большой объем работ, в числе которых сложные мероприятия по замене несущих балок руслового пролета. На балки опирается железобетонная плита тротуара и проезжей части.

Проводится поэтапная реставрация чугунного ограждения и гранитной облицовки. Восстанавливают наружные дверные проемы и дубовые витражи в нижней части моста.

Бирюков напомнил, что Большой Каменный мост не ремонтировали с момента постройки – 1938 года. Во время ремонта мост практически пересоберут заново. При этом его полностью закрывать не будут. Капитальный ремонт позволить повысить срок службы, увеличить период между ремонтами.

Работы начали летом прошлого года. Менее чем за шесть месяцев досрочно отремонтировали и открыли для движения первую часть моста. Закончить ремонт планируют в 2021 году.​