РИАМО - 27 янв. Подмосковье получило 2 тысячи доз вакцины «ЭпиВакКорона», данным препаратом привита 1 тысяча человек, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Комитет Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики провел расширенное заседание, на котором обсудили развитие первичной медпомощи при Covid-19. Замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева привела данные, согласно которым в регионе стоит цель вакцинировать 60% граждан, это 3,6 миллиона человек.

«Московской областью получено 133 725 доз вакцины «ГамКовидВак» («Спутник V»), из них 37% использовано», - говорится в сообщении.

План поставки препарата «Спутник V»: 15 тысяч доз – в январе, 205,7 тысячи доз планируется поставить в феврале.

В Московской области выявили 188 608 случаев коронавирусной инфекции, умерли 3619 человек с положительным тестом на Covid-19, врачи вылечили 148 881 пациента.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.

- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.