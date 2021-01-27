РИАМО - 27 янв. Вопросы сокрытия предпринимателями сферы общественного питания Подмосковья реальных доходов обсудили на онлайн-конференции, определялись их способы ухода от налогов, в том числе с помощью контрольно-кассовой техники (ККТ), рассмотрели методы борьбы с недобросовестными налогоплательщиками, говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена в Московской области.

По данным Федеральной службы государственной статистики, отрасль общественного питания с 2017 года последовательно развивалась, как в росте числа объектов питания (180 329 единиц в 2017 году и 185 396 в 2019 году), так и в увеличении валового продукта (1 524 490 миллионов рублей в 2017 году и 1 763 293 миллиона рублей в 2019 году). На 9 месяцев 2020 года оборот отрасли снизился на 20% из-за ограничений в связи с пандемией Covid-19.

«По информации налоговой службы, прирост валового оборота в суммовом выражении по предыдущим годам, прирост количества объектов общественного питания и наличие перечисленных рисков, обязывают налоговые органы принять профилактические меры по устранению негативных последствий для экономики, имеющихся в сфере услуг общественного питания, связанные с неполнотой отражения выручки», - говорится в сообщении.

Подмосковный бизнес-омбудсмен Владимир Головнев отметил, что региональный институт уполномоченного, общественные приемные обязательно подключатся к дополнительному информированию бизнеса, занятого в сфере общепита, об обязательном применении контрольно-кассовой техники и о возможных последствиях допущенных нарушений.

«Хочу напомнить, что мы не сможем защитить тех, кто не соблюдает законы», - подчеркнул Головнев.

Сейчас налоговая служба проводит мероприятия по выявлению нарушителей. Идет постоянный мониторинг расчетов предпринимателей, анализируется нестабильное поведение в транзакциях, проведенных налогоплательщиком на ККТ.

В ФНС выделили самые распространенные способы нарушения налогового законодательства. Участились случаи оплаты с помощью личного перевода на банковскую карту без использования ККТ. А некоторые недобросовестные бизнесмены не выдают клиентам чеки.

Но самый хитрый и распространенный способ – выдача чека с некорректными реквизитами. Там могут быть неверно указаны дата, время и место осуществления расчета; наименование организации или ФИО ИП; применяемая при расчете система налогообложения и так далее.

Все эти нарушения выявляются в процессе мониторинга поведения ККТ и не требуют выезда сотрудников. Кроме того, нарушения могут обнаруживаться с помощью гражданского контроля. Существует мобильное приложение, которое проверяет легальность чека и позволяет отправить жалобу в налоговую.

За нарушения в использовании ККТ и за его неприменение предусмотрена административная ответственность по статье 14.5 КоАП РФ. Штраф за нарушение начинается от 10 тысяч рублей для должностных лиц и от 30 тысяч рублей для юридических лиц и зависит от суммы расчетов, осуществленных с нарушениями.