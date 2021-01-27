РИАМО - 27 янв. Информация о том, что сын директора Росгвардии Виктора Золотова продает элитный дом в подмосковной Барвихе, не соответствует действительности, недвижимостью владеет частный предприниматель, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация, что сын Золотова выставил на продажу дорогостоящий дом в Барвихе.

«Родственники и близкие директора Росгвардии Виктора Золотова не имеют отношения к данной недвижимости и к ее продаже. Как только данная информация появилась в некоторых Telegram-каналах, без особого труда удалось выяснить кому действительно принадлежит дом», — сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Он добавил, что домом владеет частный предприниматель, который не имеет отношения к родственникам руководства Росгвардии и ведомству.

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