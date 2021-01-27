РИАМО - 27 янв. За прошлый год из-за пандемии коронавирусной инфекции бюджет Москвы недосчитался порядка 700 миллиардов рублей, из них около 300 миллиардов пришлось на борьбу с последствиями Covid-19, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если экономически говорить об итогах прошлого года именно для бюджета, ты мы потеряли на пандемии порядка 700 миллиардов рублей, из них около 200 миллиардов мы недополучили в виде доходов бюджета. Это чуть меньше, чем мы изначально рассчитывали», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что еще порядка 300 миллиардов – это расходы, которые понесла Москва на ликвидацию последствий пандемии - закупку средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов, медицинской техники.

Ранее заммэра сообщал, что экономика Москвы выдержала вызовы пандемии коронавируса. За 11 месяцев прошлого года индекс промышленного производства в городе увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.

- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.