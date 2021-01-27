РИАМО - 27 янв. В медучреждениях РЖД в Москве началась прививочная кампания от коронавирусной инфекции для работников железнодорожного транспорта и всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«В Москве прививки можно сделать в поликлинике Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», в клинической больнице имени Н.А. Семашко и в ее поликлинических отделениях на станциях Лосиноостровская и Перово», - говорится в сообщении.

Еще сделать прививку можно в железнодорожных медицинских учреждениях в Туле, Узловой, Смоленске, Рязани и Калуге.

В первую очередь вакцинацию проведут для медработников, железнодорожников, обеспечивающих безопасность движения поездов, а еще для работников сферы образования.

Все прививочные пункты оснащены нужным медоборудованием. Для вакцинации используется отечественный препарат «Спутник V». Также обеспечивается контроль соблюдения температуры при хранении и транспортировке вакцины.

Всем привитым выдадут персональный сертификат. Кроме того, данные о вакцинации автоматически вносятся в государственную информационную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

27 ЯНВАРЯ

- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.

- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.

- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:

- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.

- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.

- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.

- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.

- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.

- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.

- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.

- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.

- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.