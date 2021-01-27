РИАМО - 27 янв. В медучреждениях РЖД в Москве началась прививочная кампания от коронавирусной инфекции для работников железнодорожного транспорта и всех желающих, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
«В Москве прививки можно сделать в поликлинике Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина», в клинической больнице имени Н.А. Семашко и в ее поликлинических отделениях на станциях Лосиноостровская и Перово», - говорится в сообщении.
Еще сделать прививку можно в железнодорожных медицинских учреждениях в Туле, Узловой, Смоленске, Рязани и Калуге.
В первую очередь вакцинацию проведут для медработников, железнодорожников, обеспечивающих безопасность движения поездов, а еще для работников сферы образования.
Все прививочные пункты оснащены нужным медоборудованием. Для вакцинации используется отечественный препарат «Спутник V». Также обеспечивается контроль соблюдения температуры при хранении и транспортировке вакцины.
Всем привитым выдадут персональный сертификат. Кроме того, данные о вакцинации автоматически вносятся в государственную информационную систему ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система).
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
27 ЯНВАРЯ
- Запрет на работу кальянных в Москве сохраняется. Он обусловлен постановлением Роспотребнадзора.
- В Московской области стабильно снижается количество случаев заражения коронавирусом, показатели по выписке пациентов превышают показатели по госпитализации.
- Все что нужно знать о вакцинации смотрите в подробной видеоинструкции РИАМО:
- За сутки в России зарегистрировали 17 741 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 928 больных. В Москве - 1 837.
- Власти Москвы рекомендовали заведениям продолжить применять систему QR‑кодов. Эту систему ввели в столице 19 октября прошлого года.
- Ношение масок и перчаток в Москве остается обязательным. За нарушение режима предусмотрены штрафы.
- Более 50% коек для больных Covid‑19 свободны сейчас в Москве. Ситуация в городе продолжает улучшаться.
- Московские вузы все еще остаются на удаленке. Решение о дальнейшем формате учебы примут до 6 февраля.
- Ресторанам и барам Москвы разрешили работать с 23:00 до 6:00. При этом требования по рассадке посетителей сохраняются.
- Власти Москвы отменили обязательную удаленку. Теперь она станет рекомендательной.
- Серьезное снижение заболеваемости Covid‑19 в РФ может начаться в марте. Вирус не исчезнет полностью, но статистика заражений упадет.
- Москва одобрила идею «Яндекса» прививать от Covid‑19 таксистов и курьеров без паспортов. Сейчас в транспортных депо для работников столичного транспорта открыты шесть мобильных пунктов вакцинации.
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