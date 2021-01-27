РИАМО - 27 янв. В 2021 году в Московской области для фиксации незарегистрированных построек и домов муниципальный земельный контроль осмотрит свыше 36 тысяч участков, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений региона.

Министерство присоединится к вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости, проект начался в Подмосковье с 2016 года.

«Данная работа поможет обнаружить объекты, выпадающие из налогооблагаемой базы, чтобы правообладатели могли придать им легальный статус. Во время осмотров земельные инспекторы охватят земельные участки, на которых выявлены потенциальные незарегистрированные объекты недвижимости, чтобы подтвердить их наличие на земельных участках», - сказал зампредседателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он добавил, что присоединение к проекту ведомства позволит охватить территории, где выявили незарегистрированные объекты.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что информирование о процедуре регистрации собственников, чья недвижимость не была зарегистрирована, предусмотрено проектом.

Помощь в фиксации объектов недвижимости, в числе которых жилые и садовые дома, хозяйственные, а также другие постройки, на осматриваемых земельных участках окажет муниципальный земельный контроль. Так, исполнительные группы проекта смогут донести до собственников информацию о процедуре и необходимости регистрации объектов, которые ее не имеют.

В настоящее время соответствующие изменения были внесены в чек-лист мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Земельный контроль начал осмотры на прошлой неделе.