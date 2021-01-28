РИАМО – 28 янв. В четверг на Троекуровском кладбище в столице пройдет церемония прощания со стендап-комиком, актером Александром Шаляпиным, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее тело Шаляпина обнаружили в московской квартире.

«Медики освидетельствовали погибшего в Москве стендап-комика. По предварительной информации, у артиста были несовместимые с жизнью травмы. Он потерял сознание и умер», — говорится в сообщении.

При этом, по данным источника агентства, шанс на спасение артиста был минимальным.

Полиция начала проверку по факту смерти комика.

Близкие артиста отказались от кремации его тела, несмотря на то, что при жизни Шаляпин на этом настаивал.

Шаляпин порядка 20 лет злоупотреблял алкоголем и страдал от депрессии.

Шаляпин был участником телевизионной программы Stand Up. Он также снимался в фильмах и сериалах, таких как «Глухарь-2», «Женщины против мужчин», «Бумер-2», «Сваха». ​