РИАМО - 27 янв. Начался прием заявок на участие в международном экологическом интернет-конкурсе «Экотрадиция», принять участие могут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Это очень престижный конкурс, в ходе которого любой участник может поделиться своим экологическим опытом», - отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

Он отметил, что жители Подмосковья, общественные объединения всегда принимают в нем активное участие.

«В рамках конкурса формируется рейтинг экологической активности регионов, и наша область постоянно входит в топ-10. Приглашаю жителей Подмосковья заявить о себе на международном уровне», - добавил Разин.

Прием заявок ведется до 21 апреля 2021 года на сайте проекта, результаты опубликуют в мае.