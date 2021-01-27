РИАМО - 27 янв. В столице в среду прошла церемония прощания с президентом Московского зоопарка Владимиром Спициным, проститься в ним пришли сотрудники зоосада, коллеги и знакомые, говорится в сообщении пресс-службы зоопарка.

«Именно такие люди становятся выдающимися руководителями. Вдумайтесь, почти полвека руководства зоопарком. Когда пришел Владимир Владимирович, ничего этого не было. Была только территория, но тот зоопарк, который мы знаем, видим, каким он намечен в перспективе – все это было бы невозможно без его президента», - сказал глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский.

Гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова подчеркнула, что смерть Спицина является невосполнимой утратой для нее лично, для зоопарка и всего зоологического сообщества.

«Вспоминая его, невозможно не восхищаться его личностными качествами: у него было доброе сердце, он был справедлив и мудр. Его годы управления зоопарком стали для меня ориентиром в нынешнем управлении. Именно Владимир Владимирович стоял у истоков создания Московского зоопарка как музейного сообщества. Именно он смог изменить облик зоопарка, сформировав его как музей живой природы», - рассказала Акулова.

Она отметила, что память президента зоопарка планирую увековечить созданием мемориального кабинета в Доме Клюева, а также открытием стенда памяти в музее истории зоопарка.

«К его 80-летию мы проведем фотовыставку, посвященную памяти Владимира Владимировича и годам его управления Московским зоопарком», - уточнила директор зоосада.

Замруководителя департамента труда и социальной защиты населения города Владимир Филиппов назвал Спицина легендарным, авторитетным, человечным, профессиональным и очень надежным человеком. А также отметил, что президент зоопарка завоевал огромный авторитет и бесконечное уважение.

«Очень важно, какую он создал атмосферу в зоопарке, какой создавал настрой в коллективе. Лучшей его памятью останутся Московский зоопарк и та команда, которую сохраняет Светлана Владимировна. Пусть каждый из нас передает самые лучшие впечатления из своего детства, из детства наших детей и внуков через Московский зоопарк, над которым Владимир Владимирович работал каждый день и каждый час», - добавил Филиппов.

В течение всей церемонии в зоопарк звонили коллеги и друзья Спицина из других зоопарков, в том числе иностранных. Их слова прощания транслировались по громкой связи.