РИАМО - 27 янв. В музее-заповеднике «Мелихово» в Чехове 29 января откроется выставка-диалог «Пейзаж», которую посвятили А.П. Чехову и И.И. Левитану, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

В музее 29 января пройдут онлайн- и офлайн-мероприятия.

«В формате Zoom-конференции пройдут финал и награждение победителей XI Международного конкурса чтецких работ имени А.П. Чехова, в котором традиционно принимают участие начинающие актеры и студенты театральных вузов России и других стран», – говорится в сообщении.

На конкурс подали свыше 70 заявок из Республики Беларусь, Украины и Казахстана, а также из городов Российской Федерации, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Алтайск, Кострома, Омск, Екатеринбург, Ярославль, Казань, Тамбов, Владимир и другие.

Выбор темы конкурса 2021 года - «А.П. Чехов и Ф.М. Достоевский» - определила 200-летняя годовщина со дня рождения Достоевского в ноябре. Чехов знал творчество Достоевского, что подтверждают высказывания писателя о Достоевском, а также цитаты из его произведений.

Выставка-диалог «Пейзаж» откроется в 17:00. Посетители получат возможность самостоятельно увидеть, а также проследить историю возникновения человеческой и творческой дружбы Левитана и Чехова, рассказанную ими.

Также на экспозиции будут представлены подлинная пейзажная живопись и графика И.И. Левитана, В.Д. Поленова, В.А. Серова, М.В. Нестерова, Н.П. Чехова, А.С. Степанова, С.П. Кувшинниковой, М.П. Чеховой, личные вещи И.И. Левитана и А.П. Чехова, раритеты чеховской семьи, подлинные предметы эпохи.

Мультимедийная галерея пейзажей Левитана и Чехова, которые объединили созвучностью мотивов, образов, красок и настроений, будет ожидать посетителей в специальной зоне.

Ежегодно музей-заповедник «Мелихово» пополняется новыми экспонатами. Предметы музея часто экспонируются на разных выставках. Интерес к коллекции музея проявляют не только музеи России, но и иностранные. Так, в 1998-2014 годах музей представлял экспонаты в Германии, Венгрии, Болгарии, Сербии, Франции, Беларуси.