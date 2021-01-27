РИАМО - 27 янв. Контроль за оборотом строительных отходов в Подмосковье следует усилить, так как он образуется в большом количестве, такой мусор нужно направлять на переработку, так, переработанный щебень можно использовать для строительства дорог, сообщила научный руководитель автономной некоммерческой организации «Равноправие» Наталья Соколова.

Мособлдума ведет работу над проектом порядка обращения со строительными отходами. Порядок будет регламентировать весь цикл оборота строительных отходов. В регионе образуется около 1,9 миллиона тонн отходов строительства, сноса и грунтов.

«Строительный мусор является крупнотоннажным. <…> Это и кирпичный бой, и щебень, и песок. Нужно также понимать, что мы рассматриваем и Москву, и Подмосковье как единое целое», — сказала Соколова в эфире «Радио 1».

Она пояснила, что необходимо наладить межрегиональное взаимодействие по вопросу обращения со строительными отходами, так как иначе по этому вопросу продолжится «хаос и беспорядок».

«Создание складов, где бы временно хранился строительный мусор, не требует больших затрат. Такие отходы можно хранить на земле: они не выделяют токсичных веществ. Больших вложений требует система сбыта, если она не будет создана, то работать ничего не будет», — добавила Соколова.

Она отметила, что можно было бы включать в систему муниципальных государственных закупок 30% переработанного щебня, который пойдет на строительство дорог.

Эксперт добавила, что сейчас в Подмосковье работает 41 площадка по переработке строительных отходов – дробилки.