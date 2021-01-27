РИАМО - 27 янв. В России в 2021 году проведут ежегодный литературный конкурс «Герои великой Победы», в конкурсе может принять участие любой человек, так, к участию приглашаются жители Подмосковья, сообщается на сайте конкурса.

«Целями конкурса являются формирование и развитие социально значимых ценностей, патриотизма и интереса у граждан РФ, особенно молодого поколения, к изучению истории страны, создание условий для самовыражения, самореализации каждого человека в конкретных делах патриотической направленности», — говорится в сообщении.

В цели конкурса также входят утверждение в сознании участников чувства гордости, уважения к традициям, культурному и историческому прошлому России, своего региона, города, района, почитание символов РФ и исторических святынь, формирование позитивного отношения к Вооруженным Силам РФ, готовности к службе в армии.

Конкурс ежегодно проводится в пять этапов: отборочный, определение полуфиналистов, определение финалистов, определение победителей и награждение победителей.

В конкурсе может участвовать любой желающий вне зависимости от гражданства. Возрастных ограничений для участников нет. К конкурсу допускаются все, кто в точности выполнят требования по оформлению к работам.

На конкурсе представлены следующие номинации: «Проза» (литературный рассказ), «Поэзия» (стихотворение), «Публицистика» (эссе, очерк, новелла), «Проба пера» (среди участников до 12 лет и участников от 12 до 18 лет), «Рисунок» (среди участников до 12 лет, 12-18 лет и от 18 лет), «Песня» (текст).

В числе отдельных номинаций: номинация для военнослужащих и членов их семей – на лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, лучшее воинское подразделение по военно-патриотическому воспитанию; номинация для членов «Юнармии» и для обучающихся в довузовских образовательных организациях Минобороны России – на лучший рассказ, очерк, стихотворение на тему «Есть в каждой семье свой герой» о вкладе малой Родины и семьи в общую Победу.

Организаторами конкурса выступают Союз писателей России, Минобороны России, министерство просвещения РФ, министерство культуры РФ, Российская государственная библиотека, издательский дом «Не секретно».

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте http://героивеликойпобеды.рф.

Блокадница про «дорогу жизни», балет и сбывшиеся мечты>>