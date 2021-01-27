РИАМО - 27 янв. Столичные полицейские задержали мужчину, который угрожал взрывом в магазине на Новодмитровской улице, сообщает ТАСС.
«Инцидент произошел вечером в среду на Новодмитровской улице. В магазин вошел неизвестный мужчина и стал угрожать взрывом», - сказал источник агентства в правоохранительных органах.
Он уточнил, что на место ЧП срезу же прибыли сотрудники полиции, которые задержали мужчину.
Все обстоятельства данного инцидента устанавливаются. По предварительным данным, злоумышленник находился в неадекватном состоянии.
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