РИАМО - 27 янв. Электробусы ночного маршрута в столице с момента запуска перевезли порядка 72,5 тысячи человек, каждую ночь маршрутом пользуются свыше 170 пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ночной маршрут электробуса н3 Уссурийская улица – метро «Китай-город» запустили в январе прошлого года.

«Это только один из 15 московских ночных маршрутов. Они ходят в 94 районах города, а их остановки находятся в пешей доступности от домов трети москвичей. Они всегда отвезут вас домой, даже если другой транспорт уже не ходит», - говорится в сообщении.

Столичные электробусы прошли проверку сильными морозами. В непогоду они бесперебойно работали. Благодаря системе термостатирования батареи этого экотранспорта не замерзают даже в самую низкую температуру.

Власти Москвы планируют, что к 2024 году число электробусов превысит 2,2 тысячи, а к 2030 году весь парк «Мосгортранса» станет экологичным.