РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В рамках реконструкции планируется продление проспекта Гагарина в подмосковных Люберцах, сообщил заместитель главы администрации Люберец Николай Покацкий.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Житель Люберец сообщил, что его интересует вопрос продления пешеходной части от проспект Гагарина до станции Люберцы-1.

«Данные работы будут проведены в рамках реконструкции ТПУ «Люберцы-1». В настоящее время готовятся документы для отбора инвестора, после чего будет разработан проект. С проектом будет осуществлено продление проспекта Гагарина до улицы Инициативная», - сказал Покацкий.