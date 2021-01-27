РИАМО - 27 янв. Полицейские задержали двух подозреваемых в попытке сбыта героина в Зеленограде, общий вес наркотика составил более 230 граммов, говорится в сообщении пресс-службы УВД по Зеленоградскому округу Москвы.

«В 15 микрорайоне Зеленограда сотрудниками полиции задержан ранее судимый 33-летний приезжий, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 22 свертка с веществом неизвестного происхождения. Далее сотрудниками полиции в 18 микрорайоне задержан 26-летний ранее судимый приезжий, находящийся в автомобиле марки «Лада Калина». При личном досмотре у мужчины обнаружен и изъят полимерный пакет, обмотанный красной изолентой», - говорится в сообщении.

В автомобиле мужчины обнаружили еще один брикет с неизвестным веществом. Лабораторное исследование показало, что оно является героином.

В ходе дальнейшего расследования аналогичный красный сверток с героином нашли спрятанным у подъезда одного из домов Зеленограда. Общий вес изъятых наркотических средств составил свыше 230 граммов.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Срок лишения свободы за данные преступления составляет от восьми лет вплоть до пожизненного заключения и зависит от размеров оборота наркотиков. Подозреваемых заключили под стражу на время следствия.