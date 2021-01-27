РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. В подмосковных Люберцах в поселке Красково на улице КСЗ установят фотоловушку, сообщил заместитель главы администрации Люберец Залимхан Гаджиев.

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Житель Люберец пожаловался на то, что в поселке Красково на улице КСЗ около дома 17 не осуществляется вывоз мусора.

«Установим фотоловушку и возьмем на контроль», - сказал Гаджиев.