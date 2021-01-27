РИАМО - 27 янв. В Московской области заработал новый онлайн-сервис для опекунов, в перспективе через личный кабинет сервиса опекун сможет запрашивать справки, документы, просматривать личное дело ребенка, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«Министерство образования запустило новый сервис для опекунов и приемных родителей - электронный личный кабинет. Если раньше опекуны и приемные родители вынуждены были приносить массу документов в органы опеки, то теперь это можно сделать удаленно в режиме онлайн через компьютер или любой гаджет. Доступ к системе происходит через сайты органов опеки в городских округах», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что главная функция сервиса заключается в заполнении электронной формы ежегодного отчета опекуна о хранении имущества несовершеннолетнего.

Каклюгина подчеркнула, что работа по упрощению отчетной деятельности опекунов проводится по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Ежегодно органы опеки региона получают свыше 15 тысяч отчетов, теперь это стало удобнее. Также после первого заполнения формы, все данные будут автоматически скопированы в будущем. Так, редактировать придется только те сведения, которые изменились за год. Прежний вариант предоставления документов сохранится.

В перспективе посредством личного кабинета опекуну станут доступны запрос справок, документов, просмотр личного дела ребенка, знакомство с актами обследования условий его проживания, запись на личный прием в орган опеки, возможность задать вопрос специалисту, прохождение обучения в школе приемных родителей, а также психологического обследования.

Так, опекун из городского округа Красногорск Анна Петровская уже успела воспользоваться сервисом. Она рассказала, что сервис понятен и доступен, а радость вызывает то, что все переходит в электронный вид.