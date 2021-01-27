РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 янв. Жительница подмосковных Люберец пожаловалась на торговлю и антисанитарию в микрорайоне МЭЗ, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел встречу с жителями в онлайн-формате. Одна из жительниц пожаловалась на торговлю и анстисаниторию в микрорайоне МЭЗ. Ружицкий поручил разобраться в этой теме заместителю главы администрации Люберец Александру Семенову.

«Эту тему на контроль. Срок - две недели, в Малаховке проводишь встречу по этой теме с жителями. На встрече Семенов озвучит, в какие сроки и что будет сделано там», - сказал глава.