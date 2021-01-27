РИАМО - 27 янв. ООО «Покрас.ру» арендует более чем 2,5 гектара земли в городском округе Домодедово, землю передадут в аренду сроком на девять лет с целью реализации производства по порошковой окраске металлоизделий, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что проект направлен на то, чтобы создать в Подмосковье промышленные площадки, а также развить здесь производственную деятельность.

«На переданном участке инвестор планирует построить комплекс из трех производственных корпусов по обработке металлов и нанесению покрытия на металлические изделия. После ввода корпусов в эксплуатацию на территории городского округа Домодедово будет создано 100 рабочих мест», – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она добавила, что за время реализации инвестпроекта в консолидированный бюджет региона поступит свыше 92 миллионов рублей.

Начать строительство планируют в IV квартале текущего года. Инвестиции в проект составят более 650 миллионов рублей.