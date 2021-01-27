РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 янв. Министерство жилищной политики Московской области выдало авиационной корпорации «Рубин» разрешение на строительство литейного корпуса на Объездном шоссе в Балашихе, где появится высокотехнологическое производство отливок для устройств и систем летательных аппаратов, там планируют создать более 200 рабочих мест, говорится в сообщении министерства жилищной политики региона.

По словам застройщика, литейный корпус планируется построить на земельном участке, который был передан ПАО «Авиационная корпорация «Рубин» в рамках соглашения с правительством региона об обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта «Создание новых производственных мощностей по производству взлетно-посадочных устройств и гидравлических систем для авиационной промышленности РФ».

«Завершение строительства данного объекта намечено к 2023 году. Проект сопровождает Центр содействия строительства при правительстве Подмосковья. По итогу будет создано 203 новых рабочих места. Площадь корпуса составит 9,5 тысячи квадратных метров», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Инвестиции в проект составят порядка 700 миллионов рублей.

Авиационное предприятие «Рубин» в городском округе Балашиха создано в 1946 году и является одним из ведущих производителей в России и странах СНГ взлетно-посадочных устройств, гидроагрегатов и гидроприводов современных самолетов и других летательных аппаратов.